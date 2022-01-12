Юбилейный Шаляпинский фестиваль пройдет в Казани

40-й Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина проведут с 30 января по 22 февраля, сообщили организаторы.





Фестиваль пройдет на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля в столице Татарстана. В его программе — 8 спектаклей.





Оперный форум откроется премьерой «Тоски» Дж. Пуччини, над которой работали режиссер Юрий Александров, музыкальный руководитель Ренат Салаватов, художник-постановщик Вячеслав Окунев. Оперу исполнят 30 и 31 января.





4 февраля зрителей приглашают на «Пиковую даму» П. Чайковского (музыкальный руководитель постановки — итальянский дирижер Марко Боэми, режиссер-постановщик — Юрий Александров, художник-постановщик — Виктор Герасименко.





6 февраля представят «Травиату» Дж. Верди режиссера-постановщика Жаннет Астер. Дирижер-постановщик — Ренат Салаватов, художник-постановщик — Игорь Гриневич.





8 февраля дадут «Аиду» Дж. Верди, поставленную Юрием Александровым. Музыкальным руководителем выступил Марко Боэми, художником-постановщиком — Виктор Герасименко.





11 и 12 февраля пройдут премьерные показы постановки «Паяцы» Р. Леонкавалло. Оперу поставил Юрий Александров, музыкальным руководителем и дирижером стал Марко Боэми, художником — Вячеслав Окунев.





15 февраля пройдет спектакль «Борис Годунов» М. Мусоргского в постановке Михаила Панджавидзе.





17 февраля представят «Севильского цирюльника» Дж. Россини, над которой работали Боэми, Александров и Герасименко.





Фестиваль закроется оперой «Сююмбике» Резеды Ахияровой. Ее покажут 21 и 22 февраля. Над постановкой работали Александров, Салаватов и Герасименко.





Главные партии исполнят приглашенные артисты. Ожидается выступление солистов ГАБТа, Мариинского и Михайловского театров (Санкт-Петербург), «Геликон-опера» (Москва), МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Санктъ-Петербургъ Оперы», Новосибирского театра оперы и балета.





Шаляпинский фестиваль проводится с 1982 года, более 30 лет — в международном статусе. В его программу входят постановки театра им. М. Джалиля, главные партии в которых исполняют приглашенные солисты из ведущих театров мира.





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