На церемонии «Оскар» впервые за три года будет ведущий

Церемония вручения наград кинопремии «Оскар» в первый раз за три года состоится с ведущим. Об этом написал журнал Variety со ссылкой на главу развлекательного подразделения ABC Крейга Эрвича.

Представитель телеканала сообщил об этом в ходе виртуального мероприятия, но не уточнил имени ведущего. «Им мог бы стать и я», — сказал он.





Награждение проводилось без ведущего с 2019 года после того, как комик Кевин Харт отказался от этой роли из-за скандала с обвинениями в гомофобии.





94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств должна состояться 27 марта в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).





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