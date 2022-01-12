Cоведущей фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо станет Орнелла Мути

Итальянская актриса Орнелла Мути станет соведущей одного из пяти вечеров фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо. Он пройдет с 1 по 5 февраля и будет демонстрироваться в прямом эфире государственного телевидения RAI, сообщает ТАСС.

66-летняя Мути, прославившаяся дуэтом с Адриано Челентано в таких картинах, как «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», а также сыгравшая в десятках европейских картин, в последние годы снимается не так часто.





В 2022 году фестиваль Сан-Ремо планируют проводить в присутствии публики. В 2021 году в условиях пандемии шоу проходило при пустующем зале. В общей сложности в состязании заявлено 25 исполнителей.





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