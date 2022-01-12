Фасады Зимнего дворца намерены отреставрировать в 2023 году

Реставрация фасадов главного здания Государственного Эрмитажа — Зимнего дворца запланирована на 2023 год. После новой реставрации, как сообщила пресс-служба музея, фасады дворца станут светлее, но их основной цвет сохранится, пишет ТАСС.

«Зимний дворец перекрашивали многократно. Следующая реставрация его фасадов намечена на 2023 год. Она не предполагает изменения цветового решения, но, как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, пастельный — в соответствии с петербургскими традициями», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Эрмитажа.





В пресс-службе напомнили, что привычный горожанам и туристам зеленый цвет на стенах дворца появился после Великой Отечественной войны, до этого в разные годы он был кирпично-терракотовым, желто-охристым.





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