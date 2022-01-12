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Учреждение Ассоциации национальных театров стало первым событием Года культурного наследия народов России

12.01.2022

Учреждение Ассоциации национальных театров стало первым событием Года культурного наследия народов России

10 января в Петрозаводске, в Национальном театре Карелии прошла Учредительная конференция Ассоциации национальных театров. Об этом говорится в пост-релизе, подготовленном к мероприятию.

Участников конференции — руководителей 32 театров из разных республик и регионов России — приветствовал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, в своей речи он подчеркнул, что Ассоциации национальных театров как союзу равноправных партнеров «под эгидой нашего великого Александринского театра, в котором сосредоточена огромная часть нашей театральной культуры» предстоит решать очень многие вопросы и проблемы, а также выразил благодарность, за то, «что такое знаменательное, историческое событие для театрального искусства России проходит в Карелии».

Председателем Совета Ассоциации избран художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Он представил ряд проектных предложений в план работы Ассоциации. В их числе: проведение в 2022 году Интенсивной летней театральной школы для технических специалистов национальных театров на базе Новой сцены Александринского театра; проведение специальной программы Ассоциации национальных театров в рамках Форума-фестиваля «Науруз» в июне 2022 года в Казани; проведение просветительских резиденций в регионах России под эгидой Национальной театральной школы и др.

Фото: Pixabay