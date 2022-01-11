Новая экспозиция откроется в Кунсткамере в день 350-летия Петра I

Посетителям представят экспонаты из фондов музея, которые выставлялись только в XVIII веке. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Головнев, пишет ТАСС.





Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН покажет новую экспозицию 9 июня 2022 года. В этот день будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра I, основавшего музей в 1714 году.





По словам Андрея Головнева, музей готовит уникальный проект. «Мы воссоздаем то, на что наслоились многие эпохи, дизайны последующих эпох и времени — были и пожары, и перемещения, и постройка нового корпуса, был советский период», — рассказал он.





По словам директора музея, из архивов достают лучшие артефакты, которые представят в Год Петра Великого.





Новая экспозиция под названием «Петровская Кунсткамера» расположится на первом и втором этажах музея. В нее войдут исторические экспонаты, которые дополнят современными решениями. На первом этаже представят Teatrum mundi — «театр мира». На втором — предметы из первых экспедиций и российских кругосветных путешествий. Посетители увидят три кабинета основателей Кунсткамеры — Петра I, его наставника Фредерика Рюйша, который передал императору анатомическую коллекцию, а также Иоганна Шумахера, служившего обербиблиотекарем, смотрителем музея и секретарем канцелярии Академии наук.





По словам главного хранителя музея Натальи Копаневой, публика увидит экспонаты, которые долгоt время не выставлялись. Их видели только в XVIII веке. Среди них — медное ядро, присланное Петром I из Персидского похода, бутылка с порохом — трофей с шведской осады Тихвинского монастыря 1613 года, посмертная гипсовая маска шведского короля Карла XII.





Директор Кунсткамеры подчеркнул, что музей восстанавливает облик, который отличал первоначальную коллекцию. С этой целью восстанавливают фрагмент анатомического театра, собирают подлинники из коллекции времен Фредерика Рюйша.





В этом году музей проведет и другие мероприятия. Среди них — первая ассамблея Альянса ранних универсальных музеев и первый в России Всемирный конгресс антропологов и этнологов. Кроме того, готовится новая экспозиция «Многонародная Россия». Ее планируют открыть осенью в Имперском зале.





Фото: Ad Meskens, CC BY-SA 4.0,

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