В Армении ушел из жизни поэт, член Союза писателей СССР Размик Давоян

Член Союза писателей СССР, бывший руководитель Союза писателей Армении, поэт Размик Давоян скончался в Ереване во вторник на 82-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

Глава Армении Армен Саркисян выразил соболезнования родным и близким писателя.





«Я испытываю глубокую боль, вместе с многочисленными соотечественниками скорбя об утрате одного из лучших представителей нашей новейшей литературы, поэта и общественного деятеля Размика Давояна. Созданная Размиком Давояном литература — своеобразный путь к человеку и человечности, изначально созвучный времени и действительности», — сообщил Саркисян.





Давоян — автор более 60 книг, шесть из которых опубликованы им на русском языке.





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