В музее АРТ4 в Москве покажут работы молодых художников

Групповая выставка «В пыли этой планеты» откроется 18 января, сообщили организаторы.





В экспозицию войдут работы 16 молодых авторов из России и стран СНГ. Среди них — Слава Нестеров, Миша Гудвин, Lilia Ana, Родион Китаев, Александр Лемиш, Наташа Перова, Анна Таганцева-Кобзева, Валентин Трусов и другие современные художники. Куратором проекта стал Александр Буренков.





Большинство работ, которые покажут в музее, специально созданы для выставки. Их представят публике впервые. Посетители увидят видеоинсталляцию Евгения Гранильщикова, объекты Федоры Акимовой, инсталляцию Павла Польщикова, CGI-анимацию Александра Лемиша и скульптуры Никиты Селезнева. Как отметили в АРТ4, представленные работы создают среду для «столкновения художника и зрителя с Другим».





В музее рассказали, что название выставки отсылает к работе Юджина Такера «Ужас философии. В пыли этой планеты». Философ рассуждает «о планете как мире-без-нас, приближаемому "без-основным" мистицизмом в ситуации после смерти Бога, Природы и Человека».





«Как представить мир без человека посредством человеческой мысли, которую этот мир-без-нас исключает? Мир-без-нас немыслим, и философия испытывает ужас от собственной изоляции в пределах человеческого измерения», — говорится в описании проекта.





Художники передали в работах «неспешный апокалипсис». Он запечатлен в образах будущего мира, в котором отсутствует человек. Участники обратились к пост-кинематографическому языку с помощью инсталляций и пространственных объектов и переложили на язык современного искусства эстетику хоррора, дополненного цифровыми решениями.





Если в прошлом веке людей пугало вторжение неких сил извне, то сегодня люди боятся того, что встроено в привычную обстановку, отмечается в описании выставки.





Экспозиция будет работать до 17 февраля.





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