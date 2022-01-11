Петр Кравченко стал директором Театра Сатиры

Руководителем Московского академического театра сатиры назначен Петр Кравченко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе театра.

Ранее Кравченко являлся директором театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», который был 28 декабря присоединен к Театру Сатиры.





Кравченко сменил на этом посту Мамеда Агаева, работавшего в Театре Сатиры с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992 года — директором Московского академического театра сатиры.













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