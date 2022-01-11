Театр кукол в Липецке реконструируют в 2022 году

На восстановительные работы власти Липецкой области направили около 120 млн рублей в рамках национального проекта «Культура», передает ТАСС.





Масштабные работы в Театре кукол не проводились почти 15 лет, уточнил директор учреждения Филипп Янко в комментарии агентству. Последний раз серьезные ремонтные работы велись в здании в 2008 году.





По словам руководителя, реконструкция продлится до конца наступившего года. Работы стартовали в конце минувшего года. В планы строителей и реставраторов входит понижение планшета сцены, обновление фасада, оснащение помещений современной системой пожаротушения, благоустройство территории вокруг театра и другие работы.





В январе спектакли Театра кукол будут показывать в Липецком областном краеведческом музее. В конце месяца труппа сможет вернуться на родную площадку, где возобновит показы постановок, несмотря на реконструкцию.





Липецкий театр кукол создали в 1965 году. Долгие годы труппа показывала спектакли на разных площадках, пока не обосновалась в историческом здании в центре города. Площадка появилась у театра в 1998 году. Сегодня в его репертуаре — более 40 постановок. Коллектив планирует поставить новые спектакли по «Сказке о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина и «Ночи перед Рождеством» Николая Гоголя.





Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после реставрации открылся Театр кукол. Первый спектакль в обновленном здании на улице Мамина-Сибиряка покажут 11 февраля. Помещение закрывали на два годы для проведения масштабных работ. Его построили специально для кукольного театра в начале 1960-х годов. В 1990-е годы у здания появился новый этаж.





Нацпроект «Культура» разработан для реализации последнего майского указа президента РФ Владимира Путина. Проект разделен на три части: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На реализацию целей, заложенных в документе, в 2019-2024 годах предусмотрено выделение более 136 млрд рублей, отмечает издание.





Фото: Дмитрий Ратников — соб. фото, CC BY 3.0,

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