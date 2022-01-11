На «Ленфильме» представят инсталляцию о кинопроизводстве времен Великой Отечественной войны

Трехмерная панорама, посвященная кинопроизводству в годы Великой Отечественной войны, откроется в одном из исторических павильонов киностудии «Ленфильм» в первом квартале 2022 года. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

В павильоне воссоздадут путь участников войны в полутора десятках эпизодов, происходивших на территориях от Ленинграда до Берлина. Посетители будут исследовать выставочное пространство при помощи аудиогида.





Частью экспозиции станут портреты известных актеров — фронтовиков и тех, кто снимался в фильмах о войне. В их числе — Юрий Никулин, большую часть военных лет сражавшийся под Ленинградом; участник Великой Отечественной войны Алексей Смирнов, много работавший на «Ленфильме» и снявшийся в таких картинах, как «Полосатый рейс» и «Свадьба в Малиновке», и др.





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