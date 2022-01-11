В Пскове пройдет концерт в поддержку Анастасиевской часовни

11.01.2022
Пианист Николай Кузнецов даст благотворительный концерт в Псковской областной филармонии, сообщили в пресс-службе учреждения.
В воскресенье, 30 января, в Большом зале Псковской филармонии состоится концерт лауреата международных конкурсов, обладателя Гран-при «Monte Carlo piano masters» (Монако, 2021) Николая Кузнецова. В программе прозвучат «Времена года» Петра Чайковского и «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского.
Мероприятие посвящено 110-летию со дня основания Анастасиевской часовни (1911–1913), расположенной в Пскове. Сборы от концерта направят на реставрацию настенных росписей сооружения, подчеркнули в пресс-службе филармонии.
Анастасиевская часовня расположена на берегу реки Великой возле Ольгинского моста. Каменную постройку в стиле древней псковской архитектуры возвели над деревянной часовней 1710 года. Проект разработал архитектор Алексей Щусев. Часовню расписал художник-реставратор Григорий Чириков по эскизам Николая Рериха.
После революции часовню закрыли и использовали для других нужд. В советское время ее хотели снести, но объект удалось отстоять. В 1970-е годы его отреставрировали. Сегодня сооружение входит в комплекс Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
Николай Кузнецов — аспирант Московской консерватории, стипендиат Благотворительного фонда им. Елены Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума и других организаций, лауреат многочисленных конкурсов.
«Редчайший исполнительский талант молодого пианиста отмечен многими высокими наградами на международных конкурсах», — отметили в пресс-службе Псковской филармонии.
Начало концерта в 19:00. Для посещения филармонии потребуется QR-код о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании, справка о медотводе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до мероприятия.
Фото: pixabay.com