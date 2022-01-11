Вышел полный трейлер «Трагедии Макбета» Джоэла Коэна

В Сети появился ролик по черно-белой драме, снятой по классической пьесе Уильяма Шекспира. Его опубликовали на ютьюб-канале стриминга Apple TV+.





Первый сольный фильм режиссера Джоэла Коэна выйдет на платформе Apple TV+ 14 января. Его брат Итан Коэн, с которым они сняли «Фарго», «Старикам тут не место» и другие фильмы, погрузился в театральную работу.





Судя по трейлеру, фильм повторит сюжет литературной основы. В центре истории окажется лорд Макбет, которому три ведьмы предсказывают возвышение. Он делится новостью с супругой. Вскоре король Дункан оказывается в замке Макбетов, которые поддаются искушению. Макбет убивает Дункана, чтобы занять трон Шотландии. Он обвиняет в содеянном слуг. Так запускается череда событий, приводящих к безумию героев.





Лорда Макбета сыграл Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть»), леди Макбет — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Земля кочевников»). В картине также снялись Брендан Глисон («Гарри Поттер и Кубок огня»), Кори Хоукинс («Ходячие мертвецы»), Гарри Меллинг («Ход королевы»), Кэтрин Хантер («Страшные сказки»), Брайан Томпсон, Ральф Айнесон, Алекс Хасселл и другие актеры.





Над музыкой к фильму работал композитор Картер Беруэлл, оператором выступил Брюно Дельбоннель. Производством кинокартины занималась независимая американская кинокомпания А24.





Идея экранизации шекспировской трагедии принадлежит супруге режиссера, исполнившей главную роль. Ранее Фрэнсис Макдорманд играла леди Макбет в театральной постановке.





Фильм дебютировал на Нью-Йоркском кинофестивале в сентябре прошлого года. Сообщалось, что первые зрители оценили визуальные решения, а также игру исполнителей ключевых ролей.





Фото: кадр из трейлера фильма «Трагедия Макбета»