Сергей Минаев снимет документальный сериал «Нулевые»

11.01.2022
Новый документальный проект журналиста, писателя и главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева «Нулевые» выйдет в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса More.tv.
Проект расскажет о жизни России в 2000-х годах. Эпизоды сериала расскажут, в частности, о подъеме российского кинематографа, появлении таких телевизионных проектов, как «Последний герой», «Дом 2» и «Фабрика звезд», а также об экономической ситуации при росте нефтяных котировок.
«Видеосервисы More.tv и Wink в 2022 году покажут новый документальный проект Сергея Минаева «Нулевые», посвященный одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. «Нулевые» станут прямым продолжением первого исторического сериала Минаева «Девяностые», — рассказали в пресс-службе.
В числе героев сериала — Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин и др. Продюсеры проекта — Данила Шарапов и Сергей Минаев.
Фото: Pixabay