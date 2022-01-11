Первый набор в Школу креативных индустрий в Новосибирске запланирован на конец 2022 года

11.01.2022
Начало обучения первого набора Школы креативных индустрий, которую собираются запустить в Новосибирске на средства Минкультуры России, запланировано в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщила ТАСС министр культуры региона Наталья Ярославцева.
В школе будут созданы студии по звукорежиссуре, видеопроизводству, дизайну, современной электронной музыке и другим направлениям.
В ноябре во время рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра культуры России Ольга Ярилова сообщила, что Министерство культуры в 2022 году выделит Новосибирской области 53 млн рублей на создание первой в регионе школы креативных индустрий.
По словам Ярославцевой, школа станет образовательной площадкой для школьников и студентов от 14 до 22 лет, которые интересуются творчеством и цифровыми технологиями. Планируемая численность обучающихся составит 120 человек, обучение будет организовано в формате постоянно действующих студий и творческих смен.
Фото: Pixabay