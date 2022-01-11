Артисты Росгосцирка выступят на фестивале в Будапеште

11.01.2022
На Международный цирковой фестиваль в Венгрию приедут артисты из 15 стран. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.
Фестиваль в Будапеште — один из крупнейших цирковых форумов мира. Жонглеры, иллюзионисты, клоуны, гимнасты, воздушные акробаты из разных стран привезут в Венгрию лучшие номера. Он пройдет с 11 по 17 января.
Росгосцирк представит четыре коллектива: группа акробаток на подкидных досках «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев, эквилибристы Андраник и Геворг Варданян и группа акробатов на русской палке под руководством Аркадия Шатирова.
В состав конкурсного жюри включили руководителя Росгосцирка Сергея Белякова. По его словам, фестиваль в Будапеште, проходящий под эгидой Минкультуры Венгрии, станет первым цирковым событием в Европе с начала пандемии.
Сергей Беляков подчеркнул, что от России на фестивале выступят сильнейшие артисты. «Один номер и вовсе уникальный. Девушки-акробаты на подкидных досках — такого нет нигде в мире», — рассказал глава Росгосцирка.
11 января в рамках фестиваля проведут международную научную конференцию «Цирковые постройки в Европе». Участники дискуссий обсудят строительство, трансформацию и обновление зданий цирков в европейских странах.
12 января состоится открытие творческой программы фестиваля.
Первый цирковой фестиваль прошел в венгерской столице в 1996 году. За более чем 20-летнюю историю он стал одним из самых масштабных и авторитетных форумов в мире.
Фото: пресс-служба Минкультуры России