Регионы получат субсидии на развитие туризма в исторических городах

11.01.2022
Правила господдержки туристической инфраструктуры утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.
С 2022 года российские регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию туристической среды в центрах исторических городов.
В среднем из бюджета будут выделять около 250 млн рублей. Победителей будет определять Ростуризм. К конкурсу на получение субсидии допустят проекты для городов, в которых проживают от пяти тысяч до двух миллионов жителей.
Проекты должны включать «туристический код» городского центра, который предполагает наличие единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, смотровыми площадками, системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью.
С помощью субсидий предполагают создать культурно-исторические пространства в 52 городах. Проекты планируют реализовать к 2025 году, уточнили в пресс-службе кабмина.
Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют путешествовать по РФ в наступившем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Ozon Travel, передает РИА Новости
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82% опрошенных россиян планируют путешествовать в 2022 году. При этом 73% из них хотят совершать поездки по родной стране. Среди государств, которые хотят посетить участники опроса, лидируют Турция, Египет, Италия.
Туристы готовы потратить 15-40 тысяч рублей на билеты внутри страны на одного человека в обе стороны и в среднем 55 тысяч рублей на билеты за границу.
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