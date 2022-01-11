Пермский театр оперы и балета откроет фестиваль «Золотая маска»

11 января в Москве стартует фестиваль российской национальной театральной премии, сообщили организаторы.





В этом году номинантами премии стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций, которые отобрали две экспертных совета. Они посмотрели более 1 тысячи спектаклей. Постановки-номинанты покажут в фестивальной программе, которая продлится до конца апреля. Она завершится 20 апреля церемонией вручения «Золотой маски».





Фестиваль откроется показом одноактных балетов Пермского театра оперы и балета. Он покажет постановки «Озорные песни», «Когда падал снег», «Концерт № 5» в театре «Новая опера». 13 января театр исполнит оперу «Любовь к трем апельсинам», представленную в семи номинациях.





11, 12, 13 января на Новой сцене Большого театра представят балет Postscript, поставленный Соль Леон и Полом Лайтфутом. Постановку московской продюсерской компании MuzArts исполнят солисты ГАБТ.





14 и 28 января РАМТ покажет на своей сцене постановку Юрия Бутусова «Сын».





15 января Воронежский театр оперы и балета представит «Свадьбу Фигаро». Режиссер Михаил Бычков перенес действие оперы в период после окончания Первой мировой войны.





15 и 16 января Театр наций покажет кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин».





С 21 по 24 января Театр «Школа современной пьесы» выступит с постановкой «Все тут».





22 и 23 января пройдет спектакль «Университет птиц» от «Театра Взаимных Действий».





23 и 24 января Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко представит одноактные балеты «Акрам Хан/Иржи Килиан/Шарон Эяль».





25 января Театр Наций сыграет «Горбачева».





26 и 27 января в Боярских палатах СТД РФ покажут документальный спектакль «Финист Ясный сокол» от театрального проекта «Дочери Сосо». Постановка основана на протоколах допросов и приговорах женщин из стран бывшего СССР, завербованных в сети радикальными исламистами и ставших женами боевиков.





28 и 29 января Музыкальный театр им. Н.М. Загурского из Иркутска представит постановку «Декабристы».





30 января на сцене Театра им. Маяковского сыграют «Школу жен».





С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта.





Фото: pixabay.com