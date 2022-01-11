В Музее Акрополя представили фрагмент фриза Парфенона

Часть скульптурной композиции, привезенная из Италии, может остаться в афинском музее. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта Греции, передает ТАСС.





Фрагмент мраморной плиты восточного фриза Парфенона представили в Музее Акрополя в Афинах. Его привезли из Палермо, где он хранится с 1818 года. На артефакте изображена нога богини Артемиды. Это часть композиции, на которой представлены олимпийские боги, наблюдающие за Панафинейским шествием и вручением покрова богине Афине. Левая часть плиты хранится в Афинах, а правая — в Лондоне.





Осколок плиты находился в коллекции британского консула на Сицилии Роберта Фейгена. Неизвестно, как он получил древнегреческий артефакт с Парфенона. Палермский университет выкупил его в 1818-1820 гг. Позже фрагмент оказался в собственности Археологического музея «Антонио Салинас».





Часть композиции будет находиться в Музее Акрополя восемь лет. Ее передали на долгосрочное хранение с возможностью передачи афинскому музею. Взамен Музей Акрополя передаст музею в Палермо статую Афины без головы V века до н. э. и амфору VIII века до н. э., которые будут экспонироваться в течение четырех лет с возможностью продления.





Процесс обмена инициировали власти Сицилии, обратившиеся в Минкультуры Италии с соответствующей просьбой. Далее греческие власти планируют начать переговоры с итальянскими властями о том, чтобы после внесения изменений в законы фрагмент фриза мог остаться в Афинах.





Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что фрагмент Фейгена — «первый артефакт из Акрополя, который возвращается на родину из иностранного музея в рамках взаимно приемлемого решения». По его словам, это важное событие должно показать другим музеям, в каком направлении стоит двигаться. Прежде всего речь идет о Британском музее. По словам Мицотакиса, учреждению пора понять, что пришло время для возвращения шедевров Парфенона домой.





В ХIХ веке экс-посол Британии в Константинополе лорд Элгин вывез в Англию большое количество образцов древнегреческого искусства, в том числе скульптуры и рельефы Парфенона, расположенного на Афинском акрополе. Он продал коллекцию Британскому музею, где она выставляется в наши дни. Оставшиеся в Греции фрагменты демонстрируются в Музее Акрополя в Афинах.





Греческие власти добиваются полного возвращения утраченных памятников, чтобы воссоединить композицию Парфенона. Однако британские власти отказываются от удовлетворения претензий.





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