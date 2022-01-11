Московский Рождественский фестиваль начнет работать в Доме музыки

11.01.2022
XII Московский Рождественский фестиваль начнет работать во вторник в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом сообщила пресс-служба Дома музыки.
Фестиваль начнется с выступлений Национального филармонического оркестра России (НФОР), Московского Синодального хора и солистов ведущих столичных театров.
«Торжественное открытие XII Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится в Светлановском зале ММДМ 11 января. Программу из сочинений Римского-Корсакова, Хиндемита и Сен-Санса представят Московский Синодальный хор, Национальный филармонический оркестр России, солисты Большого театра и театра «Новая опера». За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко», — заявили организаторы.
В вечере примет участие митрополит Волоколамский Иларион, выступающий художественным руководителем смотра вместе с народным артистом СССР Владимиром Спиваковым.
Фестиваль продолжит свою работу до 23 января.
Фото: Pixabay