Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ

11.01.2022
Во вторник, 11 января, народный артист России, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский отмечает свое 50-летие. Об этом информирует «Культуромания».
Артист отметит юбилей на сцене театра, он сыграет главную роль в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Его поставил режиссер Виктор Крамер по собственной пьесе, написанной при участии Хабенского. Пьеса основана на реальных фактах и рассказах о жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена.
Константин Хабенский сыграл более 60 ролей в кино, среди которых работы в лентах «Ирония судьбы. Продолжение», «Селфи», «Убойная сила», «Ночной дозор», «Адмирал» и др.
Фото: Pixabay