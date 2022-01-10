Вышел дебютный трейлер сериала «Бель-Эйр»

Ролик по первому сезону перезапуска популярного ситкома 1990-х годов «Принц из Беверли-Хиллз» появился на ютьюб-канале стриминга Peacock.





Действие новой версии сериала развернется в США. Судя по трейлеру, главным героем станет юноша по имени Уилл Смит. Он переезжает из Западной Филадельфии к состоятельным родственникам в Бель-Эйр, район Лос-Анджелеса.





Парень сталкивается с новым богатым миром, который сильно отличается от того, к чему он привык. Уилл, который играл в баскетбол на улице и попадал в полицейский участок после драк, оказывается в огромном особняке и дорогой частной школе. Он пытается освоиться в новой жизни и воспользоваться шансом, который ему выпал. Один из героев говорит Уиллу, что Лос-Анджелес попытается заставить его забыть себя и свои корни, но нельзя позволять городу это делать.





В описании к трейлеру отмечается, что новый проект станет «переосмыслением любимого ситкома с драматической точки зрения». Он расскажет о путешествии героя с улиц Западной Филадельфии в закрытые особняки Бель-Эйр.





В главной роли снялся Джабари Бэнкс. В проекте также задействованы Эдриан Холмс, Кассандра Фриман, Олли Шолотан, Джимми Акингбола, Акира Акбар, Джордан Эл Джонс, Коко Джонс, Симона Джой Джонс и другие артисты.





Исполнительным продюсером сериала значится Уилл Смит, который сыграл главную роль в оригинальном проекте. Автором сценария и режиссером стал Морган Купер. Ему помогали Ник Копус и Дэйл Штерн.





По словам Уилла Смита, перезапуск начался с того, что Морган Купер выложил в сеть фан-трейлер со своим взглядом на историю «Принца из Беверли-Хиллз». Скоро выйдет сериал в его пересказе. Исполнительный продюсер подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда зрители смогут оценить новую версию популярного проекта.





Сериал стартует 13 февраля в онлайн-кинотеатре Peacock.





Фото: кадр из трейлера сериала «Бель-Эйр»