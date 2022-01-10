На Камчатке пройдет выставка графики

10.01.2022
Экспозиция «Юбилейная» приурочена к 30-летию Камчатского краевого художественного музея, сообщили в пресс-службе учреждения.
Выставка графики откроется 13 января. Посетители увидят графические работы из фондов Камчатского художественного музея. В экспозицию вошли около 90 образцов оригинальной и печатной графики, созданных в 1970-1990 годах. Среди авторов работ — народные художники РСФСР и России В. Ветрогонский, Н. Воронков, А. Гончаров, заслуженные художники РСФСР и РФ В. Куприянов, В. Карамзин и другие авторы.
Выставка позволит посетителям познакомиться с художественной жизнью России последней трети прошлого века, отметили в музее. Многие работы посвящены теме труда. Художники изображали повседневную жизнь рабочих. В это же время создавалась «лирическая» графика — сельские, городские и природные пейзажи. Кроме того, в экспозицию вошли образцы искусства национальных республик, народного искусства и книжной графики.
Выставка «Юбилейная» будет работать в Камчатском краевом художественном музее, расположенном в Петропавловске-Камчатском, до 13 февраля.
Камчатский художественный музей основан в 1992 году. В его коллекции хранятся более трех тысяч живописных и графических произведений, скульптур, художественных снимков, образцов декоративно-прикладного, народного и детского творчества. Особый интерес для музея представляет творчество дальневосточных мастеров. Отдельное внимание уделяется работе с художественными промыслами и ремеслами коренных народов Севера, проживающих на Камчатке.
Фото: pixabay.com