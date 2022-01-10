Депутат Госдумы предложила создать национального героя в российском кино

Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко считает, что современным авторам кино и мультфильмов стоит задуматься о создании национального героя в российском кинематографе. Об этом пишет «Культуромания».

По словам депутата, отечественный кинематограф может конкурировать с западным, хотя пока и отстает от него.





«Я надеюсь, что нам удастся выйти на такой же уровень мастерства, каким владеют американские кинематографисты. Мы, конечно, отстали. Но сегодня и в техническом плане, и в творческом плане мы их догоняем», — подчеркнула Драпеко.





Также, по мнению парламентария, современным авторам лучше создавать новый контент, а не делать ремейки классических сказок и фильмов.





Фото: Pixabay