Денис Мацуев примет участие в концерте к 100-летию со дня рождения Левитанского

10.01.2022
Пианист Денис Мацуев, виолончелист Александр Рамм и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева 22 января представят концерт к 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского. Об этом информирует пресс-служба Московской консерватории.
«22 января в Большом зале консерватории прославленные музыканты исполнят программу в честь поэта Юрия Левитанского. В этот день автору стихотворений «Кинематограф», «Каждый выбирает для себя», «Диалог у новогодней елки» исполняется 100 лет», — указали организаторы.
В программу будут включены сочинения почитаемых Левитанским композиторов. Прозвучит Увертюра к опере «Идоменей» Моцарта, Концерт для виолончели с оркестром до мажор Гайдна, а также Второй фортепианный концерт Рахманинова.
Фото: Pixabay