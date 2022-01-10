Театральная Олимпиада в 2023 году состоится в Венгрии

10.01.2022
Театральная Олимпиада состоится в 2023 году в Будапеште, в ней примут участие национальные театры России, заявил ТАСС художественный руководитель первого национального театра России — Александринского театра народный артист РФ Валерий Фокин.
«Театральная Олимпиада будет проходить в 2023 году в городе Будапеште, в Венгрии. И там, на этой Олимпиаде, будет обязательно программа национальных театров, по опыту 2019 года в Петербурге, и часть этой программы будет программой национальных театров России... В 2023 году уже принято решение правительством Венгрии, мы встречались с Виктором Орбаном, решение принято, все запущено», — подчеркнул Фокин.
В 2019 году Театральная Олимпиада проходила в России, ее мероприятия собрали более 100 тыс. зрителей.
Фото: Pixabay