Участок Великой Китайской стены обрушился после землетрясения

Речь идет об обрушении части длиной около двух метров. Об этом сообщает Global Times.





Обрушение двухметрового участка Великой Китайской стены последовало за землетрясением, которое произошло в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Обвалилась стена в уезде Шаньдань, расположенном в провинции Ганьсу. Это место находилось на расстоянии более 100 километров от эпицентра землетрясения. Подземные толчки достигали 6,9 балла и ощущались в больших городах.





В настоящее время на месте обрушения ведут восстановительные работы. В результате происшествия пострадали несколько человек. О погибших не сообщается.





Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов заявил «Газете.Ru» , что обрушившийся участок имеет историческое значение, хотя он не является частью древней стены. Согласно источникам, Великая Китайская стена была построена в III веке до н.э. Защитное сооружение из камней и глины почти не сохранилось до нашего времени. Постройка, которую сегодня называют Великой Китайской стеной, создана в XIV-XV веках, во времена династии Мин. Она имела символическое значение. Эта стена тоже разрушалась. Ее обновили в 1980-е годы.





«До сих пор ведутся споры: то, что сегодня видят иностранцы, это все-таки новодел или действительно остатки старой стены», — уточнил ученый.





По его словам, обрушившийся участок расположен в месте, удаленном от туристических троп, поэтому он не был хорошо отреставрирован. Это значит, что туризм в регионе не пострадал. Участок стены в провинции Цинхай представляет историческую ценность с археологической точки зрения, подчеркнул Алексей Маслов. Он выразил уверенность в том, что обрушенную часть быстро восстановят.





В 2012 году произошло более крупное обрушение стены. Участок протяженностью 36 метров в провинции Хэбэй на севере Китая обвалился из-за сильных ливней. Часть стены, построенная при династии Мин, плохо сохранилась и требовала восстановительных работ. Именно она не выдержала напора стихии.





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