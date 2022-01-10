Уральские художники примут участие в проекте Meet BRICS Art

Встреча современных художников стран БРИКС стартует в середине января, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.



В международном проекте будут участвовать члены Союза художников Свердловской области, а также авторы из регионов Бразилии, Индии и Китая. Планируется провести онлайн-встречи с художниками и профессионалами в области искусства стран БРИКС. Кроме того, пройдет 3D-выставку работ участников проекта. В экспозицию войдут более 100 произведений, созданных мастерами из стран объединения.





Meet BRICS Art нацелен на расширение культурного сотрудничества, развитие межкультурного диалога, сближение народов стран-членов БРИКС. Кроме того, проект будет продвигать региональное искусство в России и за ее пределами.





Инициатором проекта выступила НКО «Агентство культурной и научной дипломатии». По словам главы организации Анны Курумчиной, встреча покажет, «как могут быть отражены через призму самобытных культур самые важные для всех нас вопросы: любовь, семейные ценности, связь поколений». Для расширения аудитории проекта будут использовать «цифровую дипломатию». «Это позволит преодолеть границы, разделяющие участников и зрителей, объединит их вокруг прекрасного и вечного», — подчеркнула руководительница агентства.





Мероприятия в рамках Meet BRICS Art будут проходить до апреля.





БРИКС объединяет пять государств — Бразилию, Российскую Федерацию, Индию, Китай и ЮАР. Коалиция основана в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Группа состоит из стран, которые обладают экономическим потенциалом. В будущем они могут обеспечивать рост мировой экономики.





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