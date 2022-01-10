В 2022 году начнется создание Музея уральской иконы

Учреждение разместится в доме купца Мередина в Невьянске после завершения реставрации, сообщили в пресс-службе правительства региона.





В ближайшие месяцы начнется разработка научно-проектной документации, затем проведут историко-культурную и государственную экспертизы. После этого в особняке начнутся реставрационные работы.





Музей разместится в доме XVIII века, принадлежавшем купцу и меценату Марку Мередину. Особняк в стиле классического модерна является региональным памятником архитектуры. В советские годы здесь размещалась больница. В 1995 году в историческом здании произошел серьезный пожар, который уничтожил кровлю и другие элементы. Уцелели только несущие стены.





В новом музее представят работы невьянских иконописцев. Учреждение будет курировать областной краеведческий музей.





Ранее ТАСС сообщало, что на территории исторического комплекса нашли археологический культурный слой, из-за чего реализация проекта сдвинулась.





В 2019 году губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе посещения Невьянска поручил привести в порядок архитектурный памятник. Здание, расположенное в центре города, находится в полуразрушенном состоянии после пожара.





В пресс-службе правительства Свердловской области напомнили, что в этом году на развитие государственных культурных учреждений планируют выделить более 89 млн рублей, что на 59 млн рублей больше, чем годом ранее (+66%). Средства направят на ремонт десяти объектов, противопожарные мероприятия, работу по безопасности фондов, людей и зданий. Кроме того, работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта «Культура».





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