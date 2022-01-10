В Удмуртии в 2021 году были отремонтированы 27 домов культуры

10.01.2022
Ремонт 27 домов культуры был произведен в Удмуртии в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе минкультуры республики.
«В Удмуртии в 2021 году отремонтировано 27 домов культуры. Из них в двух учреждениях прошел капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура» — это дом культуры в селе Большой Жужгес Увинского района и Дом дружбы народов в поселке Игра», — сказали в министерстве.
На работы были направлены 37,8 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
«В 2022 году ремонтные работы в учреждениях культуры республики продолжатся. В 21 муниципальном образовании будут обновлены дома культуры», — заключили в пресс-службе.
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