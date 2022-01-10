Скончался грузинский поэт Резо Амашукели

10.01.2022
Грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.
«В возрасте 85 лет умер поэт Резо Амашукели. Информацию Первому каналу подтвердили родные и близкие поэта», — говорится в сообщении.
Амашукели появился на свет 24 июня 1936 года в городе Кутаиси. Он начал печатать стихи и поэмы в 1957 году. В 1972 году вышел один из его сборников стихов на русском языке.
В 2003 году Амашукели стал почетным гражданином Тбилиси.
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