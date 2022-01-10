Выставочный центр Эрмитажа откроется в Калуге после реставрации здания

Учреждение разместится в Доме гражданского губернатора после окончания реставрации, передает ТАСС.





Реставрационные работы в доме, признанном объектом культурного наследия, завершат в 2022 году. Об этом агентству сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.





По словам представителей пресс-службы, удастся и спасти архитектурный памятник, и подготовить помещения для размещения музейной экспозиции.

Специалисты уже начали работать над планом выставок в будущем центре. Первая экспозиция представит картины европейских мастеров из коллекции Эрмитажа.





Выставочный центр Эрмитажа на базе Калужского музея изобразительных искусств появится в рамках реализации проекта «Большой Эрмитаж». Проведение реставрации в здании, где он разместится, оценили в 271 млн рублей, отмечает издание.





Планируется разместить на первом этаже зону приема, конференц-зал, залы для мастер-классов, на втором — пространства для выставок, на третьем — фондохранилище и административные помещения. Комплекс оборудуют для людей с ограничениями.





Дом гражданского губернатора построили в Калуге в начале XIX века. Автором проекта стал архитектор Андреян Захаров, строительством руководил Иван Ясныгин, создавший градостроительный план застройки Калуги. Через тридцать лет утвердили план перестройки дома, разработанный архитектором Николаем Соколовым. Дом посещали внуки грузинского царя Ираклия II, писатели Алексей Толстой, Николай Гоголь, публицист Иван Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский и другие известные современники.





Ранее в Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Три эпохи Марка Шагала». В экспозицию вошли графические циклы разных лет, в том числе иллюстрации к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», цветные литографии «Библейские послания» и рисунки к Библии, а также серия «И на земле...» по произведениям героя французского сопротивления Андре Мальро. Выставка работает до 8 марта.





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