«Россия 1» стала самым популярным телеканалом шестой год подряд

По результатам завершившегося телевизионного года канал «Россия» сохранил позицию лидера. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном телеканалом.

Он не уступил конкурентам не только ни одного месяца, но и ни одной недели в течение календарного года. Флагман ВГТРК уже шестой год подряд остается на первом месте — впервые канал стал самым популярным на российском ТВ в 2016 году.





Телеканал «Россия 1» в 2021 году наращивает аудиторию, среднегодовая доля растет с 12,4% до 12,9%. Увеличивается и отрыв от конкурентов: если в 2020 году относительная разница аудиторных показателей с Первым каналом составляла 18,1%, то в 2021 году достигла уже 26,5%.





Фото: YouTube