«Россия 1» стала самым популярным телеканалом шестой год подряд

10.01.2022

«Россия 1» стала самым популярным телеканалом шестой год подряд

По результатам завершившегося телевизионного года канал «Россия» сохранил позицию лидера. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном телеканалом.

Он не уступил конкурентам не только ни одного месяца, но и ни одной недели в течение календарного года. Флагман ВГТРК уже шестой год подряд остается на первом месте — впервые канал стал самым популярным на российском ТВ в 2016 году.

Телеканал «Россия 1» в 2021 году наращивает аудиторию, среднегодовая доля растет с 12,4% до 12,9%. Увеличивается и отрыв от конкурентов: если в 2020 году относительная разница аудиторных показателей с Первым каналом составляла 18,1%, то в 2021 году достигла уже 26,5%.

Фото: YouTube