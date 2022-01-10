Московский театр мюзикла приглашает на концерт-посвящение «Андрей Миронов. 80 лет»

14 января в Московском театре мюзикла состоится концерт-посвящение «Андрей Миронов. 80 лет». Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

В 2021 году российские кино и театр отмечали большую дату — 80 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова.





«Миронов был народным не по званию, — уверен художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. — По признанию зрителей он был не просто народным, а всенародным любимцем. В 2021 году не удалось отметить юбилей выдающегося артиста должным образом по всем понятным причинам. 14 января мы восполним этот пробел. Учитывая именно музыкальное дарование Андрея Александровича, концерт в единственном в России Театре мюзикла кажется наиболее логичным — для музыкального театра и кино он был просто находкой. Кроме того, так захотела вдова артиста Лариса Ивановна Голубкина, которая отметила, что именно в этих местах, ныне Тверском районе столицы, прошли детство и юность Андрея Миронова. Мы рады воспользоваться таким доверием и приглашаем всех поклонников таланта Миронова 14 января в наш театр».





В концерте-посвящении выступят Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Лариса Голубкина, Лев Лещенко, Юрий Башмет, Полад Бюльбюль оглы, Леонид Каневский, Владимир Машков, Ия Нинидзе, Дмитрий Певцов, Мариам Мерабова, Николай Фоменко, Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, Александр Олешко, Владислав Третьяк, Левон Оганезов, Григорий Ковалевский и другие.





Песни из кинофильмов, спектаклей, мультфильмов, а также из редких записей Андрея Миронова прозвучат в сопровождении камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина.





Фото: YouTube