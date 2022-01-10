В США названы лауреаты «Золотого глобуса»

10.01.2022

В США названы лауреаты «Золотого глобуса»

В США прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщает РБК.

Мероприятие состоялось в закрытом режиме и не транслировалось по телевидению и онлайн.

Фильм «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».

Диснеевский мультфильм «Энканто» стал обладателем «Золотого глобуса» как лучшая анимационная картина.

Японская драма «Сядь за руль моей машины» получила награду в номинации «Лучший иностранный фильм».

«Вестсайдская история» Стивена Спилберга получила премию в категории «Лучшая комедия/мюзикл».

Лучшим драматическим сериалом признана лента «Наследники».

Фото: Pixabay