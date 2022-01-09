Японская лента «Сядь за руль моей машины» стала лучшей по версии кинокритиков США

Японская картина «Сядь за руль моей машины» стала лучшей по версии Национального общества кинокритиков США в номинации «Лучший сценарий», пишет «Культуромания».

Создатель ленты Рюсукэ Хамагути также удостоен звания лучшего режиссера. Фильм является экранизацией рассказа японского писателя Харуки Мураками.





Премьера картины «Сядь за руль моей машины» состоялась на Каннском кинофестивале в 2021 году. На смотре она была удостоена приза за лучший сценарий.





Награду в категории «Лучшая кинематография» получила «Легенда о Зеленом рыцаре» режиссера Дэвида Лоури. Лучшим неигровым фильмом признана документальная анимационная лента «Побег».





Национальное общество кинокритиков США было создано в 1966 году. В начале каждого года члены организации выбирают лучшие фильмы предыдущего года.





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