Музыкант «Машины времени» Александр Кутиков предложил новый гимн для столицы

Бас-гитарист «Машины времени» Александр Кутиков назвал песню, которая ассоциируется у него с Москвой, пишет ФАН.

Музыкант полагает, что композиция «Широка страна моя родная» могла бы стать новым гимном столицы.





«С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно. Но, к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты», — указал артист.





Гимном Москвы с 1995 года считается советская композиция «Дорогая моя столица».





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