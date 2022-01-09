Монумент в честь героев «А зори здесь тихие» появится на месте съемок фильма

Памятник героям военной ленты «А зори здесь тихие» будет установлен в Карелии, сообщает ФАН.

Глава республики Артур Парфенчиков высказался об этой инициативе. Монумент будет установлен на месте съемок картины — на реке Тохмайоки в Сортавальском районе.





«Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину», — заявил он.





Драма «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого будет отмечать полувековой юбилей в 2022 году. В честь памятной даты ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков обратился к властям республики с предложением увековечить память героев фильма.





«А зори здесь тихие» — военная драма, снятая в 1972 году. Фильм повествует о группе пяти молодых девушек-зенитчиц, которые были должны вступить в неравный бой с вражескими десантниками.





Фото: Pixabay