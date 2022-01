Ушла из жизни автор песен Мэрилин Бергман

Автор песен Мэрилин Бергман ушла из жизни в возрасте 93 лет. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мэрилин Бергман писала песни вместе со своим супругом Аланом Бергманом. Вместе они были номинированы на 16 премий «Оскар» и выиграли три из них.





Одним из основных успехов пары была песня The Way We Were из фильма «Какими мы были» с Барбарой Стрейзанд в главной роли. За эту песню, помимо «Оскара», пара была удостоена двух премий Grammy.





Мэрилин Бергман была первой женщиной, избранной в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. В 1994 году она стала президентом и председателем совета этой организации.





Фото: Pixabay