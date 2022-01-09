Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина состоится на лучших сценах Москвы

I Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина, посвященный 150-летию со дня рождения композитора, начался на лучших сценах Москвы. Он проходит с 6 января по 1 марта по инициативе Министерства культуры Российской Федерации.

Организатор фестиваля — «Росконцерт». Художественный руководитель фестиваля — Борис Березовский. В программе — произведения, созданные примерно в одно время и ознаменовавшие обращение композитора к крупным формам.





Два месяца изысканной музыки и оригинальных программ, 22 концерта, легендарные залы, крупнейшие творческие коллективы и известные солисты, артисты театра и кино, статусные события и выступления талантливой молодежи, эпохальные изведения и библиотечные редкости, симфонические и камерные концерты, мастер-классы, оригинальные проекты — столь масштабного фестиваля Скрябина в Москве, городе, с которым связана его жизнь, еще не было.





Фото: пресс-служба Минкультуры