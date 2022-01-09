Министр культуры Ольга Любимова исполнила новогодние желания двух детей

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова исполнила мечты четырнадцатилетней Дарьи Кармес и восьмилетнего Руслана Евтухова в ходе благотворительной акции «Елка желаний». Об этом говорится в пресс-релизе Минкультуры России.

Ранее, 3 декабря, Ольга Любимова сняла с елки на форуме добровольцев «Мы вместе» в центральном выставочном зале «Манеж» две открытки с детскими желаниями. Затем она пообщалась с ребятами по видеосвязи, узнала об их увлечениях и подробнее о желаниях.





Руслан Евтухов из Новосибирской области загадал на Новый год собственный принтер. Во время видеозвонка с Любимовой мальчик рассказал, что устройство нужно ему, чтобы распечатывать различные проекты для школы.





Кроме принтера, Евтухов получит также набор книг, в который вошли интерактивные научно-популярные издания, посвященные отечественной истории, и коллекционные издания классических произведений отечественной и зарубежной детской литературы, проиллюстрированные выдающимися мастерами книжной графики.





Любимова исполнила также желание Дарьи Кармес из Брянской области. Девочка мечтала побывать на представлении в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. В разговоре с Министром культуры она призналась, что любит цирк с детства, особенно ей нравится наблюдать за акробатическими трюками и номерами с животными.









Фото: пресс-служба Минкультуры