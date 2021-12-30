Глава Минкультуры РФ встретилась с настоятельницей Новодевичьего монастыря

30.12.2021
Стороны обсудили ход работ по сохранению исторического облика ансамбля монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
На встрече министра культуры РФ Ольги Любимовой и настоятельницы Новодевичьего монастыря игуменьи Маргариты отметили, что работы проводятся в плановом режиме. В следующем году начнут благоустраивать территорию комплекса и проводить мероприятия по музеефикации.
Работы планируют завершить к 2024 году, когда Новодевичий монастырь будет отмечать 500-летие. «Это позволит организовать празднование 500-летия основания Новодевичьего монастыря на высоком уровне», — отметили в пресс-службе.
Ольга Любимова и игуменья Маргарита также обсудили вопрос о реставрации церкви Успения, находящейся в подворье Новодевичьего монастыря. Она расположена в селе Шубино Московской области. Кроме того, подняли вопрос о восстановлении трех объектов в подмосковном селе Дединово.
В 2022 году Минкультуры проработает совместно с Минфином вопрос о выделении дополнительного финансирования на эти цели, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Новодевичий монастырь основан в 1524 году. Архитектурный ансамбль комплекса сложился в XVI–XVII веках. За годы существования он почти не менялся. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России