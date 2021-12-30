Музей-заповедник «Ясная Поляна» запустил проект «Толстой на карте»

Посетители мультимедийного интернет-проекта узнают о заграничных поездках Льва Толстого, сообщили в пресс-службе учреждения.





Проект тульского музея «Толстой на карте» рассказывает о двух путешествиях писателя, совершенных в конце 1850-х — начале 1860-х годов. Речь идет о посещении Франции, Германии, Швейцарии и Сардинского королевства.





В пресс-службе назвали проект путеводителем по Западной Европе середины XIX века. При этом маршрут Льва Толстого до сих пор актуален. Многие места, которые он посещал, и сегодня привлекают туристов.





Впервые писатель отправился в заграничное путешествие в 1857 году, когда ему было 29 лет. Оно длилось три года. Этот период в жизни Льва Толстого был сопряжен с духовными исканиями и «попытками ответить на вечные вопросы бытия: о счастье, смысле жизни, свободе», отметили в музее.





Во второй раз Толстой поехал за границу в 1960 году. Это путешествие продлилось больше девяти месяцев. Однако о нем сохранилось не так много сведений. Первая поездка была образовательной и развлекательной, а вторая имела две важные цели. Толстой отправился в Европу, чтобы сопровождать брата во время лечения, а также изучать опыт местных школ.





На сайте проекта можно найти даты посещения писателем разных достопримечательностей, расположенных в Европе, цитаты из писем, снимки второй половины XIX века. Посетители могут познакомиться с яркими впечатлениями Льва Толстого от жизни в Париже. Они узнают, как он отреагировал на увиденную казнь, как развивалась его влюбленность и как проходили балы-маскарады с его участием.





Музей-заповедник «Ясная Поляна» расположен в Тульской области. В усадьбе, основанной в XVII веке, родился и жил Лев Толстой (1828-1910). Там же находится его могила. В Ясной Поляне написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и другие произведения, ставшие классикой русской и мировой литературы.





Фото: A.Savin (WikiCommons) — собственная работа, FAL,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84874186