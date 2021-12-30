Киностудия им. Горького подвела итоги 2021 года

30.12.2021

Киностудия им. Горького подвела итоги 2021 года
В уходящем году на студии создали 17 документальных фильмов и завершили съемки двух художественных картин, рассказала ТАСС гендиректор площадки Юлиана Слащева.

По ее словам, студия произвела докленты общей продолжительностью 4 тысячи минут, а также 60 часов научно-популярного контента. Съемки проектов проходили в 15 российских городах, а также в других странах. Три документальные ленты («Горянки», «Набережная» и «Верните мои руки») участвовали в кинофестивалях за рубежом, где были отмечены наградами. 

Кроме того, на стриминге «КиноПоиск» дебютировал обновленный журнал «Хочу все знать!», в соцсети «ВКонтакте» вышел сериал «Советский дизайн», а в онлайн-кинотеатре Okko — документальный фильм «Лида», посвященный соучредительнице «Дома с маяком» Лиде Мониаве, и первый эпизод сериала «ИИнтеллект. Начало».

Студия завершила съемки двух игровых лент, производством которых занимается при поддержке Минкультуры России. Первый проект — подростковый фильм ужасов «Кукольник» с Марией Мироновой и Витой Корниенко в главных ролях. Второй — мистический триллер «Детектор» якутского режиссера Костаса Марсаана с Кириллом Кяро и Екатериной Вилковой в главных ролях. 

Помимо собственных проектов, студия занимается копродукцией. В уходящем году завершились съемки совместного проекта студии им. Горького и «Окапи Продакшн» — комедии «Мой папа — вождь!». Режиссером стал Егор Кончаловский, в главной роли — Дмитрий Нагиев.

За год YouTube-канал киностудии собрал более 500 тысяч подписчиков. Число просмотров достигает 140 миллионов. Картины из «золотой коллекции» можно посмотреть на большинстве российских онлайн-сервисов. 

Студия им. Горького основана в 1915 году. Она носит имя советского писателя с конца 1940-х годов. 

Фото: pixabay.com