Аллея славы может появиться к 100-летию Театра Сатиры

В нее войдут имена людей, которые создавали и создают Московский академический театр сатиры. Об этом сообщил худрук Сергей Газаров, передает ТАСС.





Аллея славы может расположиться перед входом в здание к 100-летию учреждения. По словам художественного руководителя, для этого у театра есть очень удачное расположение.





К юбилею также хотят обновить фасад и всю входную группу. Газаров уже начал обсуждать этот вопрос со специалистами.





Худрук напомнил, что в 2024 году отмечается 115-летие Валентина Плучека, который больше 40 лет был главным режиссером Театра Сатиры. Газаров призвал труппу вместе придумать, как отметить это событие. Формат празднования определят позже.





Кроме того, планируется поставить спектакль по книге президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта. Газаров отметил, что сейчас Ширвиндта «уговаривают» заняться постановкой.





Ранее Сергей Газаров рассказал о планах Театра Сатиры, объединенного с Театром Армена Джигарханяна, на ближайшие два года. По его словам, на сцене появятся работы современных авторов и новые прочтения классических пьес. Предполагается поставить «Маскарад» по пьесе Лермонтова, «Дядю Жоржа» по пьесам «Леший» и «Дядя Ваня» Чехова, «Голого короля» Шварца, «Свидригайлова» по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского.





Театр Сатиры основан в 1924 году. Его первым спектаклем стало обозрение «Москва с точки зрения». С тех пор сатирические проекты стали ведущим жанром театра. Однако он ставил и другие постановки.





Фото: Andrey Korzun — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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