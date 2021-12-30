В Театре на Юго-Западе прошла премьера спектакля «Книжный воришка»

30.12.2021
По традиции уходящий год Театр на Юго-Западе завершил премьерой — спектакль «Книжный воришка» по произведениям Маркуса Зусака поставил режиссер Максим Лакомкин. Об этом говорится в пресс-релизе театра.
Автор инсценировки Макс Ладо (Максим Лакомкин) написал пьесу, в которой оставил героев и структуру произведений австралийского писателя, но глубоко и личностно переосмыслил многие его идеи.
Действие спектакля происходит в пору зарождения фашистской идеологии в Германии и в годы войны. Главной героиней драмы стала маленькая девочка Лизель (Ольга Авилова /Алина Дмитриева), потерявшая близких и отданная в приемную семью. Ее новые родители — мама Роза (Карина Дымонт) и папа Ганс (Сергей Бородинов) не только принимают в свой дом чужую девочку, но и прячут в нем еврейского юношу Макса (Егор Кучкаров).
Фото: пресс-служба театра