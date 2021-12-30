Президент Союза дизайнеров России дал интервью в честь 30-летия творческого объединения

Президент Союза дизайнеров России (СДР) Виталий Ставицкий дал интервью интернет-изданию «1474» в честь 30-летия творческого объединения. В нем он рассказал о малоизвестных фактах из истории российского дизайна, а также об основных проблемах развития дизайн-отрасли в России.

По словам Ставицкого, дизайнеры из СССР в 80-е годы минувшего столетия спрогнозировали те прорывные технологии, которые за рубежом появились только спустя 15–20 лет. Речь идет, в частности, об уникальном изобретении отечественных специалистов, получившем название СФИНКС.





«СФИНКС, позиционируемый как система радиоэлектронного оснащения жилища будущего, уже в то время предугадал сегодняшние идеи Apple и Google по созданию целых экосистем гаджетов. Более того, именно дизайнеры ВНИИТЭ едва ли не первыми в мире разработали концепты наручных смарт-часов, которые сейчас производят Apple и Huawei», — заявил Ставицкий.





Нынешнее поколение российских дизайнеров так же талантливо, успешно и плодотворно, отметил Ставицкий. В настоящий момент большим спросом во всем мире пользуются портативные колонки JBL или умные колонки Harman Kardon. Однако мало кто знает, подчеркнул Ставицкий, что ведущие дизайнеры в этих компаниях-производителях — россияне. Сегодня российские специалисты также участвуют в создании итальянской мебели, которая ассоциируется с изысканностью, роскошью и стилем и широко популярна во многих странах, добавил он.





Что касается СДР, то сейчас организация разрабатывает образовательные программы, связанные с получением как первого высшего, так и дополнительного образования в области дизайна. Она также налаживает связи с потенциальными клиентами — различными российскими и западными компаниями и помогает молодым дизайнерам с организацией их стажировок за рубежом.





«Основные меры, принимаемые нами, направлены на поддержку и популяризацию отечественного дизайна на территории России и за рубежом. Главная цель — увеличить национальный дизайн-рынок в 10 раз и довести долю работающих в нашей индустрии до 2,5% экономически активного населения страны», — резюмировал Ставицкий.









Фото: официальный сайт СДР