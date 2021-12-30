На «Ленфильме» создают панораму событий Великой Отечественной войны

Трехмерная панорама «Пропавшие в кинохронике» получила новые локации, сообщает «Петербургский дневник».





Новым объектом панорамы станет католический костел в Белоруссии, где размещался партизанский госпиталь. В эпизоде в костеле воссоздадут канун 1944 года. Среди персонажей будут исторические личности, в том числе Мария Сухова — одна из немногих женщин-операторов, создававших фронтовую кинохронику.





Другая локация получит название «Возвращение на Родину». Для нее восстановят железнодорожный вокзал и два вагона 1946 года. Эпизод представит фронтовиков, возвращающихся домой. Среди персонажей будут известные советские актеры.





Панораму, размещенную на «Ленфильме», создает мастерская «Невский баталист». Она снабжена аудиовизуальными эффектами и аудиогидом. Проект предлагает пройти путь участников войны, который представлен через личные истории и военные эпизоды. Для этого воссоздают рельеф, технику, здания и героев.





Панорама начинается с 1990-х годов. Зрители оказываются на дачном участке, где находят останки погибших солдат и их вещи. Именно в это время произошел рассвет поискового движения, подчеркнули в пресс-службе мастерской, которую создали на основе поискового отряда. В следующем эпизоде зрители видят это же место, но времен 1941 года — там идет бой, гибнут красноармейцы, которых позже находят поисковики.





В следующих эпизодах будет рассказано о работе женщин и подростков на Ижорском заводе в Колпине, операторе Анатолии Погорелом и операторе-постановщике «Ленфильма» Евгении Шапиро; о том, как создавали советскую и немецкую кинохронику, как переправлялись через Волгу во время Сталинградской битвы и как сотрудники «Ленфильма» прятались от бомб во время съемок «Маскарада» в 1941 году. Зрители увидят битвы за Кавказ, пройдут по освобожденным городам Европы. В финале им предстоит стать зрителями Нюрнбергского процесса.





Посещение панорамы планируют начать в первой половине 2022 года, отмечает издание.





Фото: «Ленфильм» — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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