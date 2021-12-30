Театр Сатиры поделился планами после объединения с «Прогресс сценой»

О планах на текущий и будущий сезоны рассказал художественный руководитель объединенного театра Сергей Газаров, пишет ТАСС.





По его словам, зрителей Театра Сатиры, объединенного с «Прогресс сценой Армена Джигарханяна», ждут работы современных авторов и новые прочтения классических произведений.





На встрече с труппой Газаров отметил, что перемены не повлияют на название театра — оно останется прежним. У объединенного Театра Сатиры появилось четыре сцены, и для каждой нужно делать разный контент, добавил он.





В январе в театре начнутся репетиции пластического спектакля режиссера и хореографа Сергея Землянского «Маскарад» по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова. Главную роль исполнит Максим Аверин. В спектакле не будут задействованы танцоры. Все номера исполнят актеры, подчеркнул худрук. Ожидается, что постановка дебютирует в апреле.





В феврале стартуют репетиции «Дяди Жоржа» по пьесам «Леший» и «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Спектакль поставит Сергей Газаров. Его покажут в мае на фестивале «Черешневый лес». Официальный дебют состоится на открытии следующего сезона.





В декабре представят еще одну постановку худрука — «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. В ней будут участвовать молодые актеры.







В театре также планируют создать детский спектакль. На его сцену перенесут некоторые постановки Театра Джигарханяна, который закроют на реконструкцию.





Кроме того, Валерий Саркисов поставит «Свидригайлова» по мотивам «Преступления и наказания» Федора Михайловича Достоевского. Галина Полищук будет работать над спектаклем о подростках «Рыба и шоколад». В театре планируют поставить пьесу Ярославы Пулинович «Саламандры».





Драматург Ольга Погодина-Кузьмина напишет для театра пьесу «Фрида: девять писем к Диего», посвященную мексиканской художнице Фриде Кало. Премьера постановки может пройти в апреле 2023 года. Драматург Николай Коляда напишет пьесу «Весталка» по мотивам романа уральского прозаика Николая Никонова. В репертуаре театра появится постановка по сценарию Жана-Поля Сартра «Ставок больше нет».





Сергей Газаров отметил, что в 2023 году театр может заняться «Собачьим сердцем» и «Роковыми яйцами» Михаила Булгакова. Пока неизвестно, кто напишет инсценировку и поставит пьесы. Он также выразил интерес к творчеству Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Шекспира, Мольера, Олби.





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