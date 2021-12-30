МГАСО выступит с новогодней программой в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского

30 декабря Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана выступит с программой, посвященной творчеству семейства Штраусов, «Новый год с Павлом Коганом и его оркестром» в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского.

В канун Нового года пройдет традиционный концерт МГАСО, который перенесет слушателей на несколько столетий назад — в мир венских вальсов, полек и маршей, в мир чудесных звуков и мелодий. В исполнении МГАСО оживут редкие, никогда не звучавшие в России романтические произведения, написанные специально для венских балов.

Иоганна Штрауса называют «королем Венского вальса». Он вдохнул в этот жанр новую жизнь, подарил ему «поэмную трактовку». В начале программы прозвучит одно из самых волшебных произведений композитора — «Сказки Венского леса». Композиция получила звание самого длинного вальса, когда-либо написанного Штраусом. В дополнение к основной программе гостей ждет вальс «На прекрасном голубом Дунае» и «Марш Радецкого».

Фото: пресс-служба организации



